Кинотеатр "Факел" откроется после капитального ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Москино

Кинотеатр "Факел" откроется 18 июня после капитального ремонта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе капремонта кинотеатру вернули второй зрительный зал, который предусматривался изначальным проектом, но перестал работать в последние годы. Теперь в помещениях с современной звукоизоляцией смогут разместиться 63 и 69 зрителей.

Также специалисты установили новое кинотехнологическое оборудование, системы электроснабжения и отопления. Кроме того, в холле кинотеатра появилась кассовая стойка и кафе.

В день открытия, 18 июня, посетителей кинотеатра ждет специальная программа, посвященная профессиональному празднику российских медиков. Врачи, которые борются с болезнями крови, расскажут о проблеме донорства костного мозга. После этого состоится показ фильма "Доктор" режиссера Артема Темникова.

Попасть на мероприятие и последующий показ можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте "Москино".

"Факел" открылся в 1958 году на первом этаже сталинского жилого дома по адресу шоссе Энтузиастов, дом 15/16. В 1990-е и 2000-е годы он успел побывать чайханой, цветочным магазином и кофейней. В 2006 году "Факел" вошел в структуру "Москино" и вернулся к своей основной деятельности – кинопоказам.

Ранее сообщалось, что бесплатные лекции пройдут в рамках фестиваля науки и культуры на ВДНХ. Лекции будут проходить в павильоне "Рабочий и колхозница", центре "Космонавтика и авиация" и музее славянской письменности "Слово". Слушатели узнают больше о психологии, астрономии, лингвистике, истории и кино. В качестве спикеров приглашены популяризаторы науки и эксперты в области культуры.

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