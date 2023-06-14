Собянин рассказал о модернизации Центральной киностудии им Горького

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького перешла из федеральной собственности в собственность Москвы. Соответствующий документ подписал Владимир Путин, поделился в своем блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, решение президента поможет продолжить масштабную модернизацию одной из старейших киностудий РФ, которая была основана еще в 1915 году. В учреждении создали множество великих фильмов, например: "…А зори здесь тихие", "Добровольцы", "Семнадцать мгновений весны", "Белый Бим Черное ухо", "Тихий Дон", "Офицеры", "Карнавал", "Гостья из будущего".

"Как и другие государственные производители кино, киностудия имени Горького не избежала упадка 90-х годов. Длительное время она почти ничего не производила. Главное здание и студийный комплекс находились в аварийном и предаварийном состоянии. Но, к счастью, студию удалось сохранить", – отметил градоначальник.

В последние годы, продолжил Собянин, черная полоса в истории учреждения начала сменяться белой. Так, к руководству пришла новая управленческая команда. Сейчас на производстве у студии находится 12 проектов игрового и 16 – неигрового кино.

В кинокампусе Горького организовывают лекции и мастер-классы для юных любителей киноискусства, будущих студентов кинематографических университетов и специалистов в области производства современного кино, медиа и цифрового контента. Совместно с кураторами дети ездят в киноэкспедиции по российским городам и зарубежным странам. Там они снимают собственные фильмы.

В студии стартовала модернизация студийного комплекса. Это стало возможным благодаря поддержке российского правительства и министерства культуры.

Ранее стало известно, что Москва в этом году предложит гранты кинопроизводителям, показывающим образы столицы в киноискусстве. Поддержку деятелям киноискусства оказывает правительство города и сеть кинотеатров "Москино".



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