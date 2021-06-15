Член ОП РФ Евгений Нифантьев высадил цветы в триколоре в честь Дня России

Фото: Галина Бродская

Новый арт-объект появился в Зябликове. Букет из цветов в триколоре расположился у станции метро "Шипиловская". Цветы высадил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев совместно с волонтерами в честь Дня России.

"День России для нас – один из самых главных праздников в году. Это символ нашей великой истории, древних традиций, богатейшего культурного наследия, гордости за Родину. И, бесспорно, самый объединяющий символ всех жителей России в этот праздник – российский триколор. Все наши мероприятия ко Дню России были с ним связаны. Мы начали отмечать этот праздник с раздачи ленточек триколор жителям округа, а заканчиваем этой акцией по высадке цветов", – отметил Нифантьев.

Он подчеркнул, что это не просто клумба, а настоящий арт-объект в цветах государственного флага, который будет радовать жителей Южного округа не один день.

Нифантьев также добавил, что очень важно менять городскую среду, привнося новые решения, которые будут радовать глаз и поднимать настроение каждому жителю.

"Особенно это актуально сегодня, когда в городе усиливаются ограничительные меры, отменяются массовые мероприятия. Важно, чтобы человек любил свой район, свой двор. А когда он видит, как на его пути от дома к метро появляются такие удивительные объекты, это как минимум заставляет улыбнуться. Жителям города нужны такие подарки", – добавил Нифантьев.

Ранее в школах Южного округа прошло награждение победителей конкурса "Эстафета добрых дел", который организовал Нифантьев. Конкурс проводился для того, чтобы дети могли отвлечься от социальных сетей и направить свою интернет-активность в конструктивное русло.