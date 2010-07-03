Южный вестибюль станции метро "Спортивная" работает только на вход

Южный вестибюль станции метро "Спортивная" начал работать только на вход пассажиров, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Для выхода предлагается воспользоваться северным вестибюлем.

Ранее сообщалось, что вход и выход на станциях метро "Спортивная" и "Воробьевы горы", а также на станции МЦК "Лужники" могут ограничить из-за концерта группы Muse.

Британская рок-группа Muse в "Лужниках" представила новый альбом Simulation Theory в рамках мирового турне.