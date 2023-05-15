Музей Российского Красного Креста открыли в Москве после восстановления

Фото: redcross.ru

Восстановленный музей Российского Красного Креста (РКК) открыли в Москве 15 мая. В этот день гуманитарная организация отпраздновала свое 156-летие. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии открытия председатель РКК Павел Савчук напомнил, что организация создала систему донорства крови во время Великой Отечественной войны, первую скорую помощь и санитарные самолеты, детский лагерь "Артек", дружины санитаров, первые программы профилактики ВИЧ.

Также председатель РКК заметил, что миссия организации, а именно предотвращение и облегчение страдания людей, остается неизменной.

"Мы работаем вне политики и помогаем людям вне зависимости от внешних факторов", – сказал Савчук.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что за 156-летнюю историю Российского Красного Креста было много сложных и счастливых моментов. Самым важным он назвал умение сохранять традиции.

Музей находится в Черемушкинском проезде, на первом этаже основного здания РКК. Увидеть здесь можно более 60 уникальных экспонатов. Среди них фотографии, документы и предметы. Они посвящены истории РКК с 1867 года и до наших дней и развитию благотворительности в России. Многие из них экспонируются впервые. Также в музее есть интерактивные площадки, рассказывающие о первой помощи, медико-социальных программах, реагировании на чрезвычайные ситуации.

Ранее стало известно, что Главархив Москвы открыл доступ более чем к 30 книгам, изданным во времена ВОВ. Ознакомиться с произведениями можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

Также в столичных центрах госуслуг проходит выставка "История наставничества", которая посвящена выдающимся педагогам и их вкладу в развитие российской и мировой систем образования. Выставка была открыта центрами "Мои документы" и Главным архивным управлением Москвы, она приурочена к Году педагога и наставника.

Главархив опубликовал документы о жизни художника Виктора Васнецова – Собянин