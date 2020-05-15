Масштабная дезинфекция пройдет в Москве 16 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Очередная масштабная дезинфекция планируется в Москве в субботу, 16 мая. В этот день коммунальные службы продезинфицируют дороги и общественные пространства, приводит Агентство "Москва" заявление заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
"Главная задача дезинфекции – предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация остается сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, одно из самых эффективных средств профилактики", – сообщил Бирюков.
Глава столичного комплекса ЖКХ отметил, что дезинфекция в городе осуществляется каждую неделю с конца марта. Запланированная обработка станет восьмой по счету. На нее потребуется около четырех часов.
Работникам комплекса городского хозяйства нужно обработать свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
Особое внимание сотрудники уделят проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в столичного метрополитена и зданий входных групп станций подземки, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.
"В проведении дезинфекции примет участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады", – добавил Бирюков.
Для обработки задействуют специальные дезинфицирующие препараты, которые рекомендовал Роспотребнадзор.
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