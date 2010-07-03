В Москве заменят 20 трамвайных путей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Капитальный ремонт 20 трамвайных путей выполнят в разных округах столицы. Работы согласовала Москомэкспертиза.

Специалисты обновят пути, кабели и контактные рельсы. Кроме того, они заменят колодцы, люки и опорные плиты.

Как отметил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов, капремонт путей сделает трамваи более удобным и менее шумным видом транспорта.

В планах обновить трамвайную эстакаду на Волоколамском шоссе, пути на Новощукинской, Живописной улицах, в Соболевском проезде, на улицах Зои и Александра Космодемьянских, Вавилова и Живописной. Помимо этого, работы выполнят на улицах Преображенский вал, Ивантеевской и Ломоносовском проспекте.

Во время капремонта займутся узлами на Преображенской площади, Владимирской улице, 3-й Владимирской улице, площади Семеновской заставы, улице Вавилова и Угрешской.

Ранее сообщалось, что в Щукине проведут капитальный ремонт трамвайных путей. Работы пройдут на путях от узла Новощукинская улица – угол Живописной улицы до кольца у станции метро "Щукинская" и на участке Живописная – оборотное кольцо.

