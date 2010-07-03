Трамвайные пути в районе Богородское ждет капремонт

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В районе Богородское на востоке Москвы проведут капитальный ремонт трамвайных путей. Проект работ согласовала Москомэкспертиза, сообщает Агентство "Москва".

Предстоит отремонтировать трамвайные пути на участке Улица Ивантеевская – 3-й проезд Подбельского. Ремонт проведут в ночное время с отключением действующей контактной сети.

Проектом предусмотрен демонтаж существующей и устройство новой конструкции трамвайного пути, а также переустройство контактной сети.

На остановках трамвая обустроят посадочные платформы с новыми павильонами ожидания, пандусами и пешеходными ограждениями. После основных работ установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Ранее сообщалось, что на новой трамвайной линии, которая пройдет от станции метро "Пражская" в районы Бирюлево и Чертаново, будет десять остановок.