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16:59

В Щукине проведут капитальный ремонт трамвайных путей

город строительство Мой район

16:59

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Трамвайные пути в районе Щукино ждет капитальный ремонт. Проект согласовала Москомэкспертиза, сообщает "Интерфакс".

Ремонтные работы пройдут на путях от узла Новощукинская улица – угол Живописной улицы до кольца у станции метро "Щукинская" и на участке Живописная – оборотное кольцо.

Всего планируется отремонтировать более двух километров путей. Специалисты заменят стрелочные переводы на трамвайном кольце.

Также планируется обновить контактную сеть с заменой контактного провода и части опор. В рамках работ заменят и существующие воздушные сети наружного освещения.

Работы будут проводиться в ночное время с отключением контактной сети. Все работы должны завершить за 4,2 месяца.

Ранее сообщалось, что капремонт трамвайных путей проведут в районе Богородское на востоке столицы. Предстоит отремонтировать трамвайные пути на участке Улица Ивантеевская – 3-й проезд Подбельского.

город строительство Мой район

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