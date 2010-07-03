В Щукине проведут капитальный ремонт трамвайных путей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Трамвайные пути в районе Щукино ждет капитальный ремонт. Проект согласовала Москомэкспертиза, сообщает "Интерфакс".

Ремонтные работы пройдут на путях от узла Новощукинская улица – угол Живописной улицы до кольца у станции метро "Щукинская" и на участке Живописная – оборотное кольцо.

Всего планируется отремонтировать более двух километров путей. Специалисты заменят стрелочные переводы на трамвайном кольце.

Также планируется обновить контактную сеть с заменой контактного провода и части опор. В рамках работ заменят и существующие воздушные сети наружного освещения.

Работы будут проводиться в ночное время с отключением контактной сети. Все работы должны завершить за 4,2 месяца.

Ранее сообщалось, что капремонт трамвайных путей проведут в районе Богородское на востоке столицы. Предстоит отремонтировать трамвайные пути на участке Улица Ивантеевская – 3-й проезд Подбельского.