Москвичи интересуются возможностью записи на военную службу по контракту

Фото: "Москва"/Александр Авилов

Москвичи начали интересоваться у волонтеров прохождением военной службы по контракту. Об этом рассказали сами волонтеры.

Они отметили, что помогают жителям города узнать о службе и раздают буклеты.

"Многие, проходя мимо нашей стойки, говорят, что мы делаем хорошее дело, что это важно, побольше бы таких волонтеров, готовых таким образом тратить свое время. Интересуются люди с 18 и вплоть до 59 лет", – подчеркнула волонтер пункта отбора на службу по контракту, активист Кира Абубекарова.

Также горожане задают вопросы о порядке выплат, получении военных специальностей при участии в спецоперации и о льготах.

"Как ни странно, подходят даже ребята с неформальной внешностью. У нас был мальчик, которому было 22 года, у него были яркие дреды", – добавила волонтер.

Ранее говорилось, что волонтеры помогают гражданам с заполнением документов и прохождением медкомиссии при заключении контракта на военную службу в столичном едином пункте отбора. Он располагается на улице Яблочкова в доме 5 строении 1. В пункт могут обратиться жители России и иностранные граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

Гражданам рекомендовали заранее записаться для посещения пункта отбора на военную службу

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