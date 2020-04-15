Более 350 тысяч автомобилей покинуло Москву 10–12 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 350 тысяч автомобилей выехали из Москвы 10–12 апреля, сообщает Центр организации дорожного движения.

"Жители Москвы продолжают уезжать за город на самоизоляцию. 351 тысяча автомобилей покинула город 10–12 апреля", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В ЦОДД отметили, что можно режим самоизоляции соблюдать и на даче, главное – не покидать дом.

Ранее глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда поделился рекомендациями, которые помогут в период самоизоляции.

В ВОЗ отметили, что во время пандемии коронавируса надо сохранять продуктивность тем, кто удаленно работает.

Так, в организации обратили внимание, что важно не забывать о физических нагрузках. Людям рекомендуют 150 минут физической активности средней интенсивности или 75 минут физической активности высокой интенсивности в неделю.

