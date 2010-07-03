Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третий городской фестиваль "Дни авангарда" пройдет в Москве с 19 по 26 апреля. Главной темой мероприятий станет "Искусство и власть".

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, москвичи смогут посетить экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты и спектакли.

Мероприятия будут проводиться в знаковых местах эпохи авангарда, таких как галерея "На Шаболовке", "Дом на набережной", Музей Москвы и других.

Открытие фестиваля состоится во Дворце культуры ЗИЛа. Гостям представят выставку "Хлебников" и спектакль студентов Российского института театрального искусства.

Ранее сообщалось, что в столице проходит 17-й Московский фестиваль татуировки, который объединяет тех, кому близок дух тату-культуры.