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05:15

Фестиваль "Дни авангарда" пройдет в Москве

город досуг фестивали

05:15

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третий городской фестиваль "Дни авангарда" пройдет в Москве с 19 по 26 апреля. Главной темой мероприятий станет "Искусство и власть".

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, москвичи смогут посетить экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты и спектакли.

Мероприятия будут проводиться в знаковых местах эпохи авангарда, таких как галерея "На Шаболовке", "Дом на набережной", Музей Москвы и других.

Открытие фестиваля состоится во Дворце культуры ЗИЛа. Гостям представят выставку "Хлебников" и спектакль студентов Российского института театрального искусства.

Ранее сообщалось, что в столице проходит 17-й Московский фестиваль татуировки, который объединяет тех, кому близок дух тату-культуры.

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город досуг фестивали

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