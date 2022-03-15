Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей столицы призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик. В это время в городе ожидается 8 баллов.

"Движение будет местами затруднено – в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", – уточняется в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Дорожную ситуацию осложнят строительные работы, гололедица и мелкие аварии. В Дептрансе отметили, что пересадка на общественный транспорт позволит горожанам сэкономить время.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат и перекроют на участке внутренней стороны МКАД у пересечения с Алтуфьевским шоссе с 19 марта по 4 апреля 2022 года. Ограничение связано с проведением строительных работ.

