Столичные спасатели отработали применение насосной станции при угрозе подтоплений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице прошла совместная тренировка Пожарно-спасательного центра и пилотов Московского авиационного центра (МАЦ), в ходе которой специалисты отработали действия по доставке вертолетом, а также применению насосной станции в случае угрозы подтоплений. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что доставка насосной станции является высшим пилотажем. Вертолеты могут перевозить на внешней подвеске до 5 тонн груза, а вес насоса достигает 4 тонн.

Насосная станция SIGMA — помощник специалистов как в весеннее половодье, так и при ликвидации лесных пожаров в засушливый период. Она способна откачивать или, наоборот, подавать до 100 литров воды в секунду на расстоянии 3 километров от водоема. Тренировка оказалась четвертой по счету в 2021 году. Такие занятия проводят регулярно с целью подготовки к любым вызовам стихии, отметили в комплексе.

Ранее Московский авиационный центр получил новый пожарный вертолет. Ка-32А11ВС стал 11-м в авиапарке МАЦ. Эксперты называют эту модель идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ в плотной городской застройке.