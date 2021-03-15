Минкультуры РФ возьмет под контроль реставрацию усадьбы Нарышкиных

Фото: Юлия Созонова

В министерстве культуры РФ выразили готовность оказать помощь в сохранении усадьбы Нарышкиных в Филевском парке, которая оказалась под угрозой разрушения. Об этом Агентству "Москва" сообщил тележурналист Евгений Попов, который решил помочь активистам Филевского парка, побывал на его территории и озвучил проблему на встрече в Минкультуры.

"У усадьбы Нарышкиных богатая история: в ней бывали Екатерина II, прусский король Фридрих Вильгельм III, император Александр II с супругой Марией Александровной. Сегодня там мусор, хлам и запустение. Первый шаг к нынешнему плачевному состоянию был сделан в 1994 году, когда усадьбу приватизировали. В 2012 году в здании произошел пожар, последствия которого полностью не ликвидированы и сегодня. Собственник, оффшорная компания, хотел разместить в усадьбе гостиницу, ресторан или тренажерный зал. Против такого использования памятника культуры выступили местные жители", – сказал Попов.

Он пояснил, что в настоящее время здание стоит в строительных лесах. Собственника неоднократно штрафовали за неисполнение предписаний по сохранению усадьбы, а в декабре 2020 года Мосгорнаследие подало иск к собственнику с требованием осуществить ее реставрацию до августа этого года, но на данный момент работы так и не начались, уточнил Попов.

"Такое отношение к нашей истории возмущает. Для офшорной компании усадьба – просто здание. Но для меня и для многих москвичей, жителей района это возможность в буквальном смысле прикоснуться к нашему далекому прошлому. Отдать ее на откуп людям, которым нет дела до культуры, истории своей страны, непростительно. Поэтому я считаю, что усадьба должна быть изъята в пользу города", – заявил Попов.

Он добавил, что ситуацию с наследием Нарышкиных, рассказанную тележурналистом в соцсетях и прессе, подробно разобрали на встрече с представителями Министерства культуры РФ, куда журналист был приглашен для более предметного обсуждения.

"Представители ведомства пояснили юридическую составляющую вопроса, подтвердили готовность помогать и оказывать консультативную помощь. У защитников усадьбы появилась надежда, что исторический памятник будет возвращен москвичам", – заключил Попов.

Ранее сообщалось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый и основоположник отечественной экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.