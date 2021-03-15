Реставрацию исторического особняка Мельникова начали в Москве

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В столице стартовали работы по реставрации особняка Мельникова в Волковом переулке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент культурного наследия города.
"Здесь был пожар, здание долго не использовалось и пришло в запустение. Новым владельцам предстоит полностью привести памятник в порядок. Работы будут проведены и по фасадам, и по интерьерам здания", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
По словам специалиста, здание приведут в состояние на начало XX века. В частности, реставрация подразумевает восстановление декоративного фонаря на парадной лестнице, раскрытие исторического балкона и обновление уникальных выпуклых оконных стекол.
На первом этапе рабочие разберут аварийную кровлю, после чего начнется реставрация других участков. Процесс организуют на основании архивных планов 1920 года и сопутствующих исследований.
Емельянов подчеркнул, что в здании ранее размещался противотуберкулезный диспансер, в связи с чем часть ценных элементов потребуется заменить. В первую очередь, уточнил эксперт, это касается деревянных деталей.
По данным Мосгорнаследия, восстановительные работы в особняке в Волковом переулке займут порядка двух лет. Построенное в 1904 году здание было признано объектом культурного наследия регионального значения.
В начале марта стало известно о реставрации еще одной столичной усадьбы, Петровско-Разумовское. Здание, расположенное на севере Москвы, является объектом культурного наследия федерального значения – здесь в разные годы бывали Александр Блок, Владимир Маяковский и другие писатели и поэты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: