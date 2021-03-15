Реставрацию исторического особняка Мельникова начали в Москве

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В столице стартовали работы по реставрации особняка Мельникова в Волковом переулке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент культурного наследия города.

"Здесь был пожар, здание долго не использовалось и пришло в запустение. Новым владельцам предстоит полностью привести памятник в порядок. Работы будут проведены и по фасадам, и по интерьерам здания", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По словам специалиста, здание приведут в состояние на начало XX века. В частности, реставрация подразумевает восстановление декоративного фонаря на парадной лестнице, раскрытие исторического балкона и обновление уникальных выпуклых оконных стекол.

На первом этапе рабочие разберут аварийную кровлю, после чего начнется реставрация других участков. Процесс организуют на основании архивных планов 1920 года и сопутствующих исследований.

Емельянов подчеркнул, что в здании ранее размещался противотуберкулезный диспансер, в связи с чем часть ценных элементов потребуется заменить. В первую очередь, уточнил эксперт, это касается деревянных деталей.

По данным Мосгорнаследия, восстановительные работы в особняке в Волковом переулке займут порядка двух лет. Построенное в 1904 году здание было признано объектом культурного наследия регионального значения.

В начале марта стало известно о реставрации еще одной столичной усадьбы, Петровско-Разумовское. Здание, расположенное на севере Москвы, является объектом культурного наследия федерального значения – здесь в разные годы бывали Александр Блок, Владимир Маяковский и другие писатели и поэты.

