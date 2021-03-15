Москва 24: какой будет программа праздника "Навруз"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

16 марта в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "О проведении московского общегородского праздника "Навруз".

Подробнее о развлекательной программе расскажут:



руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;

эксперт в сфере национально-культурных традиций, вице-президент Международной академии духовного единства и сотрудничества народов мира Хуршеда Хамракулова;

представитель благотворительного фонда культурных и гуманитарных инициатив "Общее дело" Локтева Наталья;

директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая Наиля Шахова.

Смотрите прямую трансляцию 16 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.