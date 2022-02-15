Голосование на "Активном гражданине" определит название спорткомплекса в Некрасовке

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На портале проекта "Активный гражданин" стартовало голосование на выбор названия нового спорткомплекса в столичном районе Некрасовка, сообщил департамент спорта Москвы.
Принять участие могут москвичи, зарегистрированные в ЮВАО. К выбору представлены восемь названий – "Сфера спорта", "Спортмания", "Мир спорта", отсылающие к вечному стремлению "Высота", "Вертикаль" и "Вверх", а также "Некрасовка" и "Заряд".
"Традиционно участники голосования могут написать свои собственные предложения или отметить, что принять решение должны специалисты", – говорится в сообщении.
Новый спорткомплекс в Некрасовке планируют открыть в августе нынешнего года. Он станет одним из крупнейших в ЮВАО. Посетители там смогут заняться скалолазанием, экстремальными видами спорта, плаванием, гимнастикой, хореографией, единоборствами и шахматами.
Ранее Сергей Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры Москвы на 2022 год.
Согласно принятым планам, Москва поставила перед собой задачу увеличить до 5,75 миллиона человек число горожан, регулярно занимающихся спортом, завершить строительство 22 спортивных объектов, а также провести больше 15 тысяч спортивных мероприятий.
Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры Москвы в 2022 году
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