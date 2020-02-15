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Общество

13:22

На Смоленском метромосту впервые разместили валентинки москвичей

город общество

Фото: vk.com/mossub

В День святого Валентина на Смоленском метромосту впервые показали поздравления москвичей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"На мосту впервые показали поздравления, которые москвичи оставляли для своих вторых половинок. Активнее были девушки и жены, но мужчины тоже приняли участие", – рассказали в пресс-службе.

В департаменте выразили надежду, что поздравлять друг друга с помощью метромоста у горожан станет традицией. Видеотрансляцию открыток вели на Смоленской набережной и с набережной Тараса Шевченко 14 февраля с 20:00 до 21:00. Помимо вечерних открыток, поздравление с Днем всех влюбленных транслировалось на мосту в течение всего дня.

Конкурс был опубликован 13 февраля в социальных сетях метро "ВКонтакте" и Instagram. Горожанам предлагали составить поздравительную открытку, в составе которой должно быть не более пяти слов.

В День святого Валентина москвичи также признались в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана, установленного на здании "Цифрового делового пространства" (ЦДП) на Покровке.

Столичные библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу. Всего было запланировано около 60 мероприятий по 15 февраля. Москвичей ждут концерты, мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и многое другое.

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