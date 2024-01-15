Москва онлайн покажет работу снегосплавного пункта столицы во время непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 января зрители Москвы онлайн смогут в режиме реального времени понаблюдать за работой снегосплавного пункта, куда ежедневно привозится собранный снег.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сказал, что высота снежного покрова в столице может вырасти на 5–8 сантиметров на этой неделе. Ожидается, что в столице выпадет от 17 до 22 миллиметров осадков, самыми снежными станут 18 и 19 января.

Смотрите прямую трансляцию 17 января в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.