Власти Москвы не планируют вводить плату за парковку во дворах

Фото: Агентство "Москва"/Роман Васильев

Власти Москвы не планируют обустраивать платные парковки во дворах жилых домов. Об этом заявил заммэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение. Наоборот, мы являемся категорическими противниками любого регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы. Все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию, есть у самих жителей", – сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

В 2017 году Госдума приняла закон, согласно которому региональные власти сами могут определять места и порядок работы платных парковок. Он вступит в силу в конце этого года.

Ранее сообщалось, что платные парковки принесли в бюджет Москвы 14,3 миллиардов рублей за пять лет. 1 ноября 2012 года в городе был запущен пилотный проект. Тогда на улицах Петровка, Каретный ряд и в близлежащих переулках появилось 558 платных машино-мест. Сегодня в столице их более 80 тысяч.

По данным АМПП, благодаря платным парковкам на 13 процентов увеличилась скорость движения в городе и в два раза сократилось время прибытия экстренных служб по вызовам. Кроме того, в три раза выросла оборачиваемость парковочных мест.