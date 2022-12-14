Строительство 70 км дорог завершат в 2023 году в Москве – Загрутдинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты запланировали закончить строительство улично-дорожной сети протяженностью около 70 километров в следующем году. Об этом во время конференции заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В 2023 году планируется завершить строительство улично-дорожной сети протяженностью около 70 километров, 33 искусственных сооружений, 21 пешеходного перехода", – цитирует его Агентство "Москва".

Загрутдинов добавил, что в текущем году специалисты хотят закончить дорожную сеть, протяженность которой составляет порядка 74,9 километра. Также планируется завершение строительства 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.

По его словам, в столице уже сейчас ввели 50 километров дорог. Также возведено 14 искусственных сооружений и 5 пешеходных переходов. Загрутдинов подчеркнул, что план на текущий год будет выполнен.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице организовано крупное дорожное строительство, в котором главный акцент делается на возведении современных транспортных развязок. По мнению мэра, тоннели и путепроводы сокращают время в пути и соединяют близлежащие районы.

Собянин сообщил о досрочном завершении прокладки дорог к индустриальному парку "Руднево"

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