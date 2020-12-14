Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в бассейне "Грудничок" в ТиНАО

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Эксперты Роспотребнадзора обнаружили нарушения антиковидных мер в детском бассейне "Грудничок" в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста московского управления ведомства Шамиля Мустафаева.
Он отметил, что административное расследование в помещениях бассейна по адресу улица Александры Монаховой, дом 109, корпус 4, было проведено в связи с обращением гражданина. Были проведены лабораторно-инструментальные исследования и измерения.
"В ходе осмотра были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", – сообщил Мустафаев.
Например, на входе не было дезинфицирующих средств, температура сотрудников не измерялась, кроме того, не было представлено пятидневного запаса средств индивидуальной защиты. По словам Мустафаева, сейчас эксперты исследуют пробы воды из бассейна, возбуждено дело об административном правонарушении.
"Индивидуальному предпринимателю, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда", – уточнил Мустафаев.
Ранее соблюдение антиковидных мер сотрудники Роспотребнадзора проверили в семейном парке "Zaмания". Каких-либо нарушений в данном учреждении выявлено не было.
Караоке-клуб Royal Arbat могут закрыть или оштрафовать за работу ночью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: