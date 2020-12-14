Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в бассейне "Грудничок" в ТиНАО

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Эксперты Роспотребнадзора обнаружили нарушения антиковидных мер в детском бассейне "Грудничок" в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста московского управления ведомства Шамиля Мустафаева.

Он отметил, что административное расследование в помещениях бассейна по адресу улица Александры Монаховой, дом 109, корпус 4, было проведено в связи с обращением гражданина. Были проведены лабораторно-инструментальные исследования и измерения.

"В ходе осмотра были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", – сообщил Мустафаев.

Например, на входе не было дезинфицирующих средств, температура сотрудников не измерялась, кроме того, не было представлено пятидневного запаса средств индивидуальной защиты. По словам Мустафаева, сейчас эксперты исследуют пробы воды из бассейна, возбуждено дело об административном правонарушении.

"Индивидуальному предпринимателю, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда", – уточнил Мустафаев.

Ранее соблюдение антиковидных мер сотрудники Роспотребнадзора проверили в семейном парке "Zaмания". Каких-либо нарушений в данном учреждении выявлено не было.