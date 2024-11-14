Контейнеры с противогололедным материалом появились на улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Контейнеры с противогололедным материалом установили на столичных улицах в преддверии зимы. Об этом пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы сообщила в телеграм-канале.

Металлические прямоугольные емкости оранжевого цвета с белыми надписями появились около остановок общественного транспорта, городских вокзалов, подземных переходов, а также на тротуарах и возле соцобъектов.

Внутри контейнеров находится щебень размером от 2 до 5 миллиметров. Его запас на городских улицах нужен, чтобы во время непогоды специалисты смогли оперативно обработать необходимые зоны.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и проводят регламентные работы с учетом погоды.

Ранее коммунальную технику столицы перевели на зимний режим работы. Она также прошла диагностику, ремонт и модернизацию. До наступления холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега, распределители противогололедных материалов на поливомоечные и тротуароуборочные машины.