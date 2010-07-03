Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение поездов на Белорусском направлении МЖД ввели в график. Электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту согласно расписанию, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Ранее у платформы Беговая поезд сбил двух человек.

После ЧП железнодорожники вызвали экстренные службы для помощи пострадавшим. На некоторое время движение поездов было приостановлено.

Пассажирам напомнили, что на платформе Беговая для безопасного перехода через железную дорогу есть пешеходный тоннель.