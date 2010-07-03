В Московском параде студентов приняли участие свыше 30 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 30 тысяч человек приняли участие в Московском параде студентов. Они прошли с флагами столичных вузов от Университетского проспекта до смотровой площадки на Воробьевых горах, сообщает Агентство "Москва".

В акции участвовали студенты 54 вузов Москвы. Самая крупная делегация насчитывала более 5 тысяч первокурсников. После шествия они произнесли клятву и были посвящены в число московских студентов.

На мероприятии присутствовали ректоры вузов, в том числе президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий, глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Изначально мероприятие планировали провести в парке Победы, но из-за большого числа участников место перенесли. Парад студенчества регулярно проводился в столице с 2002 по 2016 год.