Световые узоры украсят высотки на Новом Арбате в дни фестиваля "Круг света"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематические световые узоры появятся на медиаэкранах домов-книжек на Новом Арбате в дни фестиваля "Круг света". Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, с 21 по 25 сентября на фасадах высоток на улице Новый Арбат можно будет увидеть логотип фестиваля "Круг света" и тематические узоры. "Подсветку будут включать каждый день в 18:45 и выключать ровно в полночь", − цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

В столичном департаменте ЖКХ также пообещали, что в дни репетиций и самого фестиваля будут своевременно отключать наружное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий, расположенных неподалеку от мест проведения "Круга света".

VIII Московский международный фестиваль "Круг света" будет проходить на семи площадках. Среди них − Театральная площадь, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", гребной канал "Крылатское", Музей Победы на Поклонной горе, также Digital October и концертный зал "Мир". Световые шоу будут показывать ежедневно с 19:30 до 23:00. Ожидается, что в этом году площадки фестиваля посетят более пяти миллионов человек.

Также стало известно, что "Круг света" выдвинут на две номинации в Книге рекордов Гиннесса: самая большая лазерная видеопроекция на глади фонтанов и самое большое количество огненных горелок, которые работают одновременно.