Музей Победы станет экраном в 7 тысяч кв м на "Круге света"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Фасад Музея Победы станет панорамным экраном площадью почти семь тысяч квадратных метров во время фестиваля "Круг света". Здание музея станет экраном длиной более 270 метров и высотой в 25 метров, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"Световые фильмы Московского международного фестиваля "Круг света" покажут на фасаде Музея Победы площадью около 7 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении пресс-службы.

На фасаде музея пять дней будут показывать видеопроекции по истории России и Москвы, а также о создании техники, которая внесла вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны.

Фестиваль "Круг света" будет проходить в сентябре на семи столичных площадках. Световые шоу будут транслировать с 21 по 25 сентября с 19:30 до 23:00.

Впервые в этом году светопроекции покажут в музее-заповеднике "Коломенское" и в парке Победы на Поклонной горе. Также представления можно будет увидеть в "Царицыне", на Театральной площади, на фасадах зданий Большого и Малого театров и фасаде Российского академического молодежного театра, а также на Гребном канале.

В 2017 году световые эффекты демонстрировали на Останкинской башне, также подсвечивали фасады Большого и Малого театров.

"Москва в цифрах": фестиваль "Круг света"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!