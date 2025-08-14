Москвичи смогут оценить свое психоэмоциональное состояние с помощью нейрогарнитуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Гостином Дворе в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" можно будет протестировать программу "Московского долголетия" и Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ по уменьшению уровня тревожности и усталости. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что нейрокоррекция психоэмоционального состояния является одним из двух инновационных курсов программы, направленной на поддержку когнитивного здоровья горожан старшего поколения. По ее словам, программу уже прошли примерно 35 тысяч человек. Результаты участников демонстрируют положительную динамику, подчеркнула Ракова.

"Например, на курсе нейрокоррекции уровень стресса у людей снизился на 25%, а благодаря нейротренировкам положительные изменения в показателях производительности мозга доходят до 30%. Мы хотели бы, чтобы гости нашего интеллектуально-выставочного пространства "Бесконечное развитие с вечными ценностями" смогли отвлечься от ежедневной суеты, побыть наедине с собой, лучше узнать себя", – поделилась заммэра.

Посетители форума старше 18 лет могут оценить технологию курса, направленную на нормализацию эмоционального фона, улучшение сна и получение первых навыков управления эмоциями. Занятие длится примерно 30 минут.

Гости в возрасте от 55 лет имеют возможность сразу записаться на продолжение курса, состоящего из 10 занятий, в любом удобном центре "Московского долголетия". В центрах также работает курс "Нейротренировки когнитивных навыков", направленный на улучшения памяти, внимания и мышления. После завершения программы всем участникам выдается комплексное заключение.

Ранее на форуме "Территория будущего. Москва 2030" открылась уникальная экспозиция, на которой гости смогут примерить на себя роль врача. Она расположена на площадке в Гостином Дворе. На экспозиции представлено современное симуляционное оборудование, предназначенное для обучения медицинских работников и развития их навыков.

Посетители не только узнают о передовых медицинских технологиях, но и сами пробуют высокотехнологичные тренажеры и симуляторы. Например, на них можно освоить различные медицинские манипуляции – от простых процедур до сложных диагностик.

