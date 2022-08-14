В проведении фестиваля фейерверков задействовали 10 тысяч человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В проведении фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке задействовали 10 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Пожарную ситуацию в течение двух дней контролировал специальный наряд пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц пожарно-спасательной техники.

Правопорядок обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, а также дружинники. Работали медицинские службы.

Фестиваль фейерверков прошел в Москве в седьмой раз. В этом году фестиваль посвятили традиционным искусствам народов России. В нем приняли участие команды из восьми стран: России, Аргентины, Китая, Пакистана, Бразилии, Мексики, Сербии и Киргизии. Для гостей организовали концерты, а днем на территории парка проходили различные мастер-классы.