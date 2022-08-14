В Москве завершился капремонт фасада дома 1949 года в СЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты завершили капитальный ремонт фасада трехэтажного жилого дома 1949 года постройки на Подмосковной улице на северо-западе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок фасад здания на Подмосковной улице (дом 12). Трехэтажная постройка была возведена в 1949 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма", – говорится в сообщении.
Отмечается, что проект реставрационных работ разрабатывался с учетом всех нюансов конструкции фасада здания. Персональный подход позволил сохранить сложные декоративные элементы и вернуть дому первоначальное цветовое решение. Кроме того, специалисты восстановили утраченные элементы лепнины с использованием новейшего оборудования.
"Сначала фасады расчистили от пыли и грязи, заполнили современным строительным составом трещины, обработали поверхности антигрибковыми и антисептическими средствами. Затем обновили штукатурный и красочный слои, а цоколь дома восстановили с помощью армированной сетки", – указано в материале.
На финальном этапе рабочие заменили отливы и балконные экраны, обновили наружную водосточную систему, а также окна и входные группы подъездов.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что специалисты за последние 11 лет восстановили в столице порядка двух тысяч объектов культурного наследия. В числе зданий, где работы завершены или еще идут, градоначальник выделил Дом Пантелеева и Дом Абрикосовых, Московский Императорский почтамт, павильон "Зерно" на ВДНХ и другие.
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