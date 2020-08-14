Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14 августа, 20:36

Депздрав привел данные о смертности в Москве за июль

город медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал предварительные данные по случаям смертности в столице. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В июле 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 10 773 смерти (на 716 случаев больше, чем в июле 2019). Превышение смертности по отношению к среднеиюльской за последние три года составило 1 040 случаев", – рассказали в Депздраве.

Коронавирус стал основной или сопутствующей причиной 1 706 случаев смерти. В то же время число подобных случаев снизилось на 50% относительно июня и на 68% – мая.

COVID-19 стал основной причиной смерти 742 человек. У 141 пациента инфекция была найдена только по результатам патологоанатомического исследования. При этом тест на коронавирус и при жизни, и посмертно был отрицательным.

В департаменте здравоохранения напомнили, что коронавирус осложняет течение основных заболеваний у больных. В 466 случаях COVID-19 оказал сильное влияние на течение болезни – 418 случаев связаны с заболеваниями кровоснабжения, 28 касаются органов дыхания, еще 20 составляют прочие болезни.

За весь период пандемии летальность от коронавируса составляет 2,4%, если COVID-19 был основной причиной смерти, и 4,9%, если сопутствующей.

В августе тенденция на снижение сохранилась. За первые дни месяца смертность от коронавируса в Москве уже на 60% ниже, чем за аналогичный период июля.

Кроме того, в Депздраве рассказали о том, что в Москве уже 23 ранее перепрофилированных под COVID-19 больницы принимают плановых пациентов. К привычной работе также вернулись 37 поликлиник, где были организованы амбулаторные КТ-центры.

За последние сутки в России подтвердили 5 065 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Москва входит в топ российских регионов с самым низким темпом прироста новых случаев коронавируса. Этот показатель в столице составляет 0,3% – за последние сутки установили 688 новых случаев.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать