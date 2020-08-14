Депздрав привел данные о смертности в Москве за июль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал предварительные данные по случаям смертности в столице. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В июле 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 10 773 смерти (на 716 случаев больше, чем в июле 2019). Превышение смертности по отношению к среднеиюльской за последние три года составило 1 040 случаев", – рассказали в Депздраве.

Коронавирус стал основной или сопутствующей причиной 1 706 случаев смерти. В то же время число подобных случаев снизилось на 50% относительно июня и на 68% – мая.

COVID-19 стал основной причиной смерти 742 человек. У 141 пациента инфекция была найдена только по результатам патологоанатомического исследования. При этом тест на коронавирус и при жизни, и посмертно был отрицательным.

В департаменте здравоохранения напомнили, что коронавирус осложняет течение основных заболеваний у больных. В 466 случаях COVID-19 оказал сильное влияние на течение болезни – 418 случаев связаны с заболеваниями кровоснабжения, 28 касаются органов дыхания, еще 20 составляют прочие болезни.

За весь период пандемии летальность от коронавируса составляет 2,4%, если COVID-19 был основной причиной смерти, и 4,9%, если сопутствующей.

В августе тенденция на снижение сохранилась. За первые дни месяца смертность от коронавируса в Москве уже на 60% ниже, чем за аналогичный период июля.

Кроме того, в Депздраве рассказали о том, что в Москве уже 23 ранее перепрофилированных под COVID-19 больницы принимают плановых пациентов. К привычной работе также вернулись 37 поликлиник, где были организованы амбулаторные КТ-центры.

За последние сутки в России подтвердили 5 065 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Москва входит в топ российских регионов с самым низким темпом прироста новых случаев коронавируса. Этот показатель в столице составляет 0,3% – за последние сутки установили 688 новых случаев.

