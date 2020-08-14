Партнерские роды возобновили в столичных роддомах

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Во всех столичных роддомах с 14 августа возобновились партнерские роды, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.

Как рассказал главный акушер-гинеколог Депздрава Антон Оленев, согласно наблюдениям, поддержка партнера, как психологическая, так и физическая, благоприятно влияет на восприятие всего родового процесса. Он отметил, что партнерские роды сближают семью.

"Папа быстрее включается в процесс отцовства и может активно участвовать в жизни ребенка уже с самых первых минут. Контакт "кожа к коже" возможен не только с мамой, но и с папой, что способствует передачи части родительской микрофлоры ребенку", – приводятся в сообщении слова Оленева.

В пресс-службе уточнили, что для присутствия на родах партнеру необходимо предоставить один из следующих документов: заключение врача-терапевта о перенесенном COVID-19, положительный анализ на иммуноглобулины G или отрицательный результат исследования на наличие COVID-19 методом ПЦР, проведенный не более чем за три дня до родов.

Ранее сообщалось, что все столичные роддома оснастили современным оборудованием. Отделения детской реанимации в акушерских стационарах оборудованы современной медтехникой. Благодаря этому можно оказывать помощь новорожденным с очень низкой и экстремально низкой массой тела. В учреждениях есть кардиомониторы, пеленальные столики с подогревом, наркозно-дыхательная аппаратура, новые операционные столы и другое.

В городе также сформировано 19 объединений "женская консультация – родильный дом – городская клиническая больница". На протяжении всей беременности женщины находятся под контролем врачей.