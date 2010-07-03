Мосгосстройнадзор проверил строительство моста через Москву-реку

04:04
04:04
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мосгосстройнадзор проверили ход строительства моста через Москву-реку, который возводится от Южного речного вокзала до 2-ого Южнопортового проезда.
Мост протяженностью 530 метров обеспечит проезд автотранспорта к парку развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме, первую очередь которого планируют сдать в конце 2019 года.
Как сообщает портал мэра и правительства столицы, комитет "уделяет особое внимание качеству строительства на дорожных объектах города".
"К проверкам регулярно привлекаются специалисты Центра экспертиз, а все нарушения находятся на контроле до полного их устранения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что при возведении объекта применяются новые технологии. В частности, при устройстве фундамента опор моста использовались комбинированные сваи – полые в нижней части и заполненные бетонном в верхней.
Забивка свай осуществлялась как вертикально, так и под углом. Эта технология успешно зарекомендовала себя при строительстве Крымского моста через Керченский пролив, что позволило сократить сроки строительства.
Ранее стало известно, что согласовано строительство моста через старое русло Москвы-реки с улично-дорожной сетью в южной части территории завода имени Лихачева.
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