Мосгосстройнадзор проверил строительство моста через Москву-реку

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мосгосстройнадзор проверили ход строительства моста через Москву-реку, который возводится от Южного речного вокзала до 2-ого Южнопортового проезда.

Мост протяженностью 530 метров обеспечит проезд автотранспорта к парку развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме, первую очередь которого планируют сдать в конце 2019 года.

Как сообщает портал мэра и правительства столицы, комитет "уделяет особое внимание качеству строительства на дорожных объектах города".

"К проверкам регулярно привлекаются специалисты Центра экспертиз, а все нарушения находятся на контроле до полного их устранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при возведении объекта применяются новые технологии. В частности, при устройстве фундамента опор моста использовались комбинированные сваи – полые в нижней части и заполненные бетонном в верхней.

Забивка свай осуществлялась как вертикально, так и под углом. Эта технология успешно зарекомендовала себя при строительстве Крымского моста через Керченский пролив, что позволило сократить сроки строительства.

Ранее стало известно, что согласовано строительство моста через старое русло Москвы-реки с улично-дорожной сетью в южной части территории завода имени Лихачева.