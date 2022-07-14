Более 5 тысяч человек посетили московскую площадку на Российской креативной неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Павильон Created in Moscow в рамках Российской креативной неделе принял свыше 5 тысяч посетителей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В этом году на Российской креативной неделе павильон Created in Moscow посетили больше пяти тысяч человек, а прямые трансляции с площадки посмотрели около 300 тысяч зрителей. В сессиях приняли участие 120 спикеров, в их числе – художники, дизайнеры, модельеры, медиаменеджеры и эксперты, развивающие стриминговые сервисы", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На встречах с представителями креативной индустрии обсуждали такие темы, как:



"Образование в креативных индустриях: ответ на запрос бизнеса";

"Новые рынки онлайн-кинотеатров: что ждет индустрию кино";

"Паблик-арт как инструмент преобразования городской среды: роль в развитии города";

"Психология креативного предпринимателя";

"Будущее российского кинопроката" и другие.

Посетители мероприятия также ознакомились с работами современных российских художников и узнали о модных веяниях в живописи.

Кроме того, гости попробовали себя в создании музыки, графическом дизайне, анимации, 3D-моделировании, разработке игр, кинопроизводстве, программировании и робототехнике. Уточняется, что в мастер-классах по созданию мультфильмов, занятиях по актерскому мастерству и видео-арту приняли участи свыше 400 человек.

Российская креативная неделя проходила с 7 по 10 июля в Парке Горького. Участники мероприятия обсудили меры поддержки национальной креативной экономики в условиях санкций и импортозамещения, обеспечение устойчивого развития этого сектора в регионах России, а также его роль в формировании социального благополучия.

