Около 30 тысяч женщин с детьми до 7 лет нашли работу с помощью службы занятости Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская служба занятости поспособствовала трудоустройству порядка 30 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста за последние 2,5 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Специалисты службы занятости помогают сориентироваться в актуальных трендах, разработать индивидуальный карьерный сценарий, составить конкурентоспособное резюме, выбрать наиболее подходящий вариант трудоустройства, а также организовывают собеседования с работодателем", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что сотрудниками службы учитываются как квалификация, уровень образования и опыт работы, так и пожелания к формату и графику.
Отмечается, что офисную работу предпочитают 30% женщин с детьми до 7 лет, в то время как 24% трудоустроились в сфере услуг, почти 18% работают в оптовой и розничной торговле.
Популярными профессиями также стали воспитатель детсада, учитель, библиотекарь, методист, няня. Кроме того, женщины становились специалистами банка, финансовыми аналитиками, страховыми агентами, управляющими отделения банка и кредитными экспертами.
Кроме того, для повышения квалификации или обучения новой специальности открыты бесплатные курсы дополнительного профессионального образования.
Ранее глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак сообщил, что с начала 2022 года программу профессионального тестирования в центре занятости населения "Моя работа" прошли более 10,5 тысячи горожан. По его словам, это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Стружак подчеркнул, что соискателям не всегда бывает легко самостоятельно оценить свои сильные и слабые стороны, чтобы эффективно выстроить карьерную стратегию, поэтому профессиональное тестирование – одна из самых востребованных услуг центра "Моя работа".
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