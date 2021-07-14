Тимофей Баженов заявил о повышении экологической ответственности у москвичей

Фото: Максим Манюров
В этом году москвичи подали более 8 тысяч заявок на участие в акции "Наше дерево". Тележурналист Тимофей Баженов назвал высадку именных деревьев в столичных парках уникальным способом улучшить экологическую обстановку.
"Традиция высаживать деревья в честь дня рождения ребенка существовала много веков назад. Сегодня в агрессивной городской среде любые зеленые насаждения особенно ценны. Посадки именных деревьев в парках Москвы – отличный способ не только укрепить семьи, но и сделать столицу более экологически дружелюбной", – подчеркнул он.
Семейно-экологический проект "Наше дерево" стартовал в 2019 году. Он дает возможность каждой московской семье посадить именное дерево в честь рождения ребенка, появившегося на свет после 1 января 2019 года. Оставить заявку на участие в акции, а также выбрать породу дерева и участок в парке можно на портале mos.ru.
За два года в рамках проекта высажено почти 7,5 тысячи деревьев. За дальнейшим состоянием саженцев следит городская служба озеленения.
Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о проекте "Наше дерево". За два года его работы было получено около 15 тысяч заявок, из которых почти 7 тысяч – на 2021 год. В рамках проекта родители могут высадить дерево в честь рождения ребенка.
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