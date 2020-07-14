Автобусами-экспрессами с начала года воспользовались 16 млн пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С начала 2020 года автобусы-экспрессы перевезли 16 млн пассажиров. Об этом Агентству "Москва" рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Москвичи ценят их за скорость и удобство. Маршруты экспрессов пролегают в основном по выделенным полосам, автобусы высаживают пассажиров только у самых востребованных остановок: транспортно-пересадочных узлов, социальных объектов, станций метро, МЦК и МЦД", – заявил представитель мэрии.
По словам Ликсутова, ежедневно на экспрессах совершается почти 28,5 тысячи поездок. На самом популярном из них – М7 от остановки "138-й квартал Выхина" до метро "Китай-город" – за последние полгода были совершены 2,2 миллиона поездок.
Также заместитель мэра напомнил, что за счет выделенных полос интервалы движения автобусов-экспрессов составляют не более 10 минут.
Ранее Максим Ликсутов объявил, что в 2020 году в Москве должны организовать еще 40 километров выделенных полос движения для общественного транспорта и такси. По его словам, применение этой технологии позволило на 90% снизить сбои и задержки в движении.
"Это наш город": 40 километров выделенных полос организуют в Москве в 2020 году
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