В столице запустили производство системы мониторинга персонала и охраны труда

Московская компания запустила в производство систему связи нового поколения, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. Она применяется для радиосвязи и мониторинга самочувствия работников на производствах повышенной опасности.
Разработка получила проектное название "Гудвин-Нева". Она сможет мониторить местонахождение сотрудников, отслеживать отдельные параметры физического состояния человека и окружающей среды с точки зрения безопасности работников.
Глава ведомства Владимир Ефимов рассказал, что беспроводное устройство работает в составе системы и позволяет не только осуществлять мониторинг физического состояния сотрудника, но и вовремя сигнализировать о необходимости оказать ему помощь. Также, по его словам, планируется, что это устройство будет востребовано у слабовидящих и у людей с ограниченными возможностями.
"Разработка московского предприятия – шаг вперед по обеспечению безопасности сотрудников на производствах, а также поддержанию комфортных условий в городской среде", – сказал Ефимов.
Московский "Концерн Гудвин" является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва". Благодаря специальному статусу, производитель получает от правительства города льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу, а также возможность пользоваться режимом свободной таможенной зоны.
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