Новый этап электронных обсуждений стартовал в проекте "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" начался новый этап общественных онлайн-обсуждений, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Горожанам предлагают изучить проекты планировки территории в столичном районе Очаково-Матвеевское.

Кроме того, москвичи обсудят изменения в правила землепользования и застройки в районах Ивановское, Головинском, Савеловском и Дорогомилово.

При этом изменения в ПЗЗ будут рассматривать в ТиНАО, в городском округе Щербинка и поселении Московский.

"Общественные обсуждения – удобный и доступный инструмент для всех, кто принимает участие в жизни города и бережет свое здоровье в сложившейся эпидемиологической обстановке", – обратила внимание председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Уточняется, что обсуждения продолжатся в столице до 26 апреля.

Помимо того, жителям продемонстрируют предложения, связанные с улучшением транспортной доступности районов.

Проект "Активный гражданин" запустили в Москве в 2014 году. В нем участвует уже свыше 2,8 миллиона горожан.

Ранее сообщалось, что в магазине поощрений проекта "Активный гражданин" запустили бесконтактную доставку.