В столице за 7 лет реализовали 2,5 тыс предложенных москвичами идей

Столичные власти реализовали свыше 2,5 тысячи идей, предложенных москвичами в рамках краудсорсинг-проектов за 7 лет, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В этом году краудсорсинг-проекты правительства Москвы crowd.mos.ru празднуют свое семилетие. С 2014 года организовали 30 таких проектов, участниками которых стали около 250 тысяч человек", — говорится в сообщении.
За это время горожане предложили более 110 тысяч идей, из которых свыше 4,5 тысячи были приняты властями, а более 2,5 тысячи реализованы.
Уточняется, что москвичи предлагали и обсуждали вопросы здравоохранения для взрослых и детей, образовательной сферы, транспортной системы, электронных госуслуг и сервисов, поддержки активного образа жизни горожан старшего поколения, профориентации молодежи и деятельности предпринимателей, развития спортивной жизни районов Москвы, а также библиотечной, парковой и музейной культуры.
Ранее на краудсорсинговой платформе завершился 30-й проект "Город идей", который был посвящен развитию самой платформы. В проекте приняли участие более 12 тысяч горожан.
Кроме того, более 1,3 тысячи идей предложили участники краудсорсинг-проекта "Время природы". По итогам экспертного отбора и выбора горожан 80 идей вошли в городской план реализации. В теме "Экологическое образование и просвещение" участники предложили внедрить презентации, фильмы и научные исследования в QR-коды по представленной в парках флоре и фауне, создать экозоны в столице, где горожане будут фотографироваться.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: