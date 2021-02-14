В столице за 7 лет реализовали 2,5 тыс предложенных москвичами идей

Столичные власти реализовали свыше 2,5 тысячи идей, предложенных москвичами в рамках краудсорсинг-проектов за 7 лет, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году краудсорсинг-проекты правительства Москвы crowd.mos.ru празднуют свое семилетие. С 2014 года организовали 30 таких проектов, участниками которых стали около 250 тысяч человек", — говорится в сообщении.

За это время горожане предложили более 110 тысяч идей, из которых свыше 4,5 тысячи были приняты властями, а более 2,5 тысячи реализованы.

Уточняется, что москвичи предлагали и обсуждали вопросы здравоохранения для взрослых и детей, образовательной сферы, транспортной системы, электронных госуслуг и сервисов, поддержки активного образа жизни горожан старшего поколения, профориентации молодежи и деятельности предпринимателей, развития спортивной жизни районов Москвы, а также библиотечной, парковой и музейной культуры.

Ранее на краудсорсинговой платформе завершился 30-й проект "Город идей", который был посвящен развитию самой платформы. В проекте приняли участие более 12 тысяч горожан.

Кроме того, более 1,3 тысячи идей предложили участники краудсорсинг-проекта "Время природы". По итогам экспертного отбора и выбора горожан 80 идей вошли в городской план реализации. В теме "Экологическое образование и просвещение" участники предложили внедрить презентации, фильмы и научные исследования в QR-коды по представленной в парках флоре и фауне, создать экозоны в столице, где горожане будут фотографироваться.