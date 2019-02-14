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21:54

"Ледяную пещеру" в "Зарядье" закрыли до конца марта

город

21:54

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

"Ледяную пещеру" в "Зарядье" закрыли до конца марта из-за регламентных работ. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

"В связи с регламентными работами с 11 по 15 февраля закрыт Медиацентр, "Ледяная пещера" – до 31 марта. Остальные павильоны работают по расписанию", – говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что билеты можно приобрести в кассах Заповедного посольства и Подземного музея, а также в информационных киосках. Посетителям приносят извинения за возможные неудобства.

Ранее в феврале стало известно, что проект парка "Зарядье" с концертным залом вошел в шорт-лист одной из крупнейших премий недвижимости MIPIM Awards.

Объявление победителей состоится 14 марта. Парк "Зарядье" представлен в номинации "Лучший проект восстановления городской среды". Соперники московского проекта – экопарк в китайском Чанчуне, Национальный центр искусств в Гаосюне (Тайвань), старый центр Франкфурта-на-Майне (Германия).

В августе 2018 года парк "Зарядье" попал в список лучших мест в мире по версии американского журнала Time. По мнению экспертов, этот объект входит в сотню главных достопримечательностей планеты, созданных в последние годы.

Подборка составлялась на основании опроса журналистов и экспертов по всему миру. Среди самых интересных локаций в "Зарядье" авторы статьи отметили "Парящий мост", "Ледяную пещеру", а также концертный зал.

город

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