В Москве завершена реконструкция двух корпусов МГУСиТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты завершили реконструкцию двух учебных корпусов Московского государственного университета спорта и туризма (МГУСиТ), расположенных в северном кампусе на Кронштадтском бульваре. Об этом рассказал глава департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, все работы были направлены на значительное улучшение инфраструктуры объекта и затронули не только кампус, но и прилегающую к нему территорию.

"Одно из трудоемких изменений коснулось перепланировки первых трех этажей. Это помогло максимально эффективно использовать все пространство", – цитируют Загрутдинова на портале мэра и правительства города.

Также специалисты обратили особое внимание на надстройку третьего этажа в переходе между двумя блоками учебных корпусов, которые были построены еще в 1970 году. Ожидается, что новый объект улучшит логистику внутри зданий, а студенты получат более удобный и быстрый маршрут между корпусами.

Кроме того, сократится время перемещения между аудиториями, а учебный процесс станет более организованным и эффективным. В процессе работ были завершены и обновлены две лифтовые шахты, установлены шесть новых аварийных выходов, полностью заменены инженерные системы комплексного утепления, а также обновлены старые входы и созданы новые.

Реконструкция еще включила в себя благоустройство территории возле зданий, в рамках которой работники обновили освещение, обустроили современные площадки для командных игр и физкультурных занятий. Вместе с тем были обновлены и расширены проезды и тротуары вокруг университета.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, весь ход реконструкции находился под надзором комитета. Всего инспекторы провели шесть выездных проверок, включая итоговую.

Между тем специалисты завершили реконструкцию восточного вестибюля станции "Каширская" Большой кольцевой и Замоскворецкой линий метро. Одновременно с этим закончилось и строительство северного выхода станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии.

Так, в ходе этих работ вестибюль "Каширской" был интегрирован в состав БКЛ. Создание этого выхода из метро позволит существенно сократить дорогу до музея-заповедника "Коломенское" и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. При этом из северного вестибюля станции "Физтех" пассажиры получат возможность выходить к Дмитровскому шоссе, домам и остановкам наземного транспорта.