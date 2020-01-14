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Авто

10:17

Дептранс проверит штрафы за парковку из-за задержек в Росреестре

город авто парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент транспорта проверит штрафы, выписанные за парковку без резидентного разрешения в связи с задержкой в работе Росреестра. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Уважаемые жители, с каждым штрафом по этой причине будем разбираться вручную. Мы всегда на стороне резидента", – говорится в сообщении транспортного комплекса в микроблоге в Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что горожане не могут продлить разрешение на бесплатную парковку машины в районе проживания. Из-за этого им приходится оставлять автомобиль за деньги.

Проблемы начались в декабре. Для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдает ответы с задержками.

В Росреестре добавили, что уже работают над сервисом. Неполадки там объяснили чрезмерной нагрузкой из-за сайтов-двойников и роботов.

Резидентное разрешение позволяет парковаться на платных парковках своего района с 20:00 до 08:00. Те, кто хочет оставлять автомобиль в своем районе круглосуточно, должны вносить плату – 3 тысячи рублей за год действия разрешения, 6 тысяч – за два и 9 тысяч – за три года.

Платить с декабря можно по частям. Речь идет о разрешениях на три года. В первый вносится единовременный платеж в размере трех тысяч рублей, а в последующие годы оставшуюся сумму можно выплачивать в рассрочку по удобному для горожан графику.

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