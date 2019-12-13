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Город

20:39

Расписание автобусов на западе и юго-западе Москвы скорректировали

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Время работы части автобусных маршрутов на западе и юго-западе столицы изменится с субботы, 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

В компании-перевозчике заявили, что автобусы № 103 будут выезжать от 23-го квартала Новых Черемушек в 0:25, аналогичное время отправления будет и от улицы Генерала Дорохова. Автобус № 187 проследует от станции метро "Озерная" в 23:55, в то время как от станции "Университет" поездка начнется в 0:45.

Изменения коснутся также автобусов № 616 и 721. Первый будет отправляться от станции метро "Новые Черемушки" в 0:50, а от другой конечной, у станции "Проспект Вернадского", – в 1:15. Второй автобус от "Новых Черемушек" выйдет на маршрут в 1:00, а с улицы Новаторов – в 0:40.

Время отправления скорректируют и для ряда других автобусов – речь идет о № 779, 781 и 793. Автобус № 779 отправится от улицы Федосьино в 23:00, от станции МЦД Рабочий Поселок – в 23:50; № 781 проследует от проезда Карамзина в 23:20, от улицы Генерала Дорохова – в 0:15; наконец № 793 с отправлением от 5-го микрорайона Солнцева будет доступен с 0:00, возле станции метро "Проспект Вернадского" с 0:35.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года парк Мосгортранса пополнили более 1,1 тысячи современных автобусов. Составы оборудованы системами видеонаблюдения и климат-контроля, а также приспособлены для маломобильных граждан.

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