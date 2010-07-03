Более тысячи новых автобусов вышли на улицы города с начала года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С начала года парк Мосгортранса пополнили более 1,1 тысячи современных автобусов, сообщает Агентство "Москва".

Они вышли на маршруты на юге, юго-востоке, севере, в центре столицы, а также в Зеленограде. Новый транспорт соответствует современным требованиям комфорта, безопасности и экологичности.

Автобусы оборудованы системами видеонаблюдения и климат-контроля. Кроме того, новый подвижной состав также полностью приспособлен для проезда маломобильных граждан.

Ранее стало известно, что в 2020 году в столице появится почти 20 новых автобусных маршрутов, которые будут ехать к станциям метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).

С их помощью можно будет добраться до станций метро "Южная", "Коломенская", "Академическая", "Крылатское", "Красногвардейская", "Царицыно", "Коммунарка", "Бунинская аллея", до железнодорожных платформ Нижние Котлы, Бирюлево-Товарная, Бирюлево-Пассажирская, Бутово (МЦД-2), Покровское (МЦД-2), Царицыно (МЦД-2). Также автобусы будут останавливаться у больниц, детских садов и школ.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в будущем году определят частные компании-перевозчики, которые станут обслуживать эти маршруты. Всего по 16 маршрутам будут ходить 107 автобусов.

