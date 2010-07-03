Автобус № 991 изменит время работы

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Стало известно об изменении времени работы маршрута автобуса № 991. Об этом информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С 9 декабря меняется время работы маршрута автобуса № 991", – передает пресс-служба компании.

Согласно новому расписанию, по будням первые автобусы будут отправляться от метро "Теплый Стан" в 4:32 вместо 4:47. Кроме того, в рабочие дни транспорт по маршруту от Нововатутинского проспекта будет стартовать в 5:00 взамен 5:15.

Ранее стало известно о прекращении работы автобуса №154к "Метро Ботанический сад – ВДНХ". Сообщалось, что транспорт будет курсировать по основному маршруту №154.