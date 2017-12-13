Памятный знак на ВДНХ могут установить погибшим на войне работникам выставки

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Памятный знак погибшим на Великой Отечественной войне работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки могут установить на ВДНХ. Инициативу одобрила Мосгордума.
Предложение поступило от гендиректора АО "ВДНХ" Екатерины Проничевой. Знак появится около выставочно-образовательного комплекса "Россия – моя история", сообщает Агентство "Москва". Средства на изготовление и установку выделит АО "ВДНХ".
В декабре в столице открыли мемориальную доску лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну. Она появилась в центре города, на Тверской улице.
В САО должны установить памятный знак в честь четырех дивизий московского народного ополчения "второй волны" до конца 2019 года. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин.
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