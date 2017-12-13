Памятный знак на ВДНХ могут установить погибшим на войне работникам выставки

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Памятный знак погибшим на Великой Отечественной войне работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки могут установить на ВДНХ. Инициативу одобрила Мосгордума.

Предложение поступило от гендиректора АО "ВДНХ" Екатерины Проничевой. Знак появится около выставочно-образовательного комплекса "Россия – моя история", сообщает Агентство "Москва". Средства на изготовление и установку выделит АО "ВДНХ".

В декабре в столице открыли мемориальную доску лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну. Она появилась в центре города, на Тверской улице.

В САО должны установить памятный знак в честь четырех дивизий московского народного ополчения "второй волны" до конца 2019 года. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин.