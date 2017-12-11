В Москве открыли мемориальную доску Александру Солженицыну

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Писателю Александру Солженицыну открыли мемориальную доску в Москве. Доску установили по адресу: улица Тверская, дом 12/8.

"Мы можем поздравить друг друга с тем, что Москва по достоинству увековечила своего славного земляка, человека, который прославил Россию и русскую литературу на весь мир", – сказал заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает Агентство "Москва".

По его словам, недавно в Москве открыли мемориал памяти жертв политических репрессий "Стена скорби". Печтников назвал совпадению этих событий закономерностью.

Церемонию открытия мемориальной доски приурочили к 99-летию писателя. Ее установили на доме, в котором Солженицына арестовали после выхода романа "Архипелаг ГУЛАГ" в Париже. Автором мемориальной доски является председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.