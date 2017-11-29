Памятный знак четырем дивизиям московского ополчения установят в САО

29 ноября, 20:27
Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов
Памятный знак в честь четырех дивизий московского народного ополчения "второй волны" установят на севере столицы. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин.
"Памятный знак установят до 31 декабря 2019 года", − сообщили Интерфаксу в городской администрации. Уточняется, что памятник появится на 2-й Песчаной улице. Он будет посвящен подвигу воинов 2-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения, 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии, 4-й Дивизии московских рабочих и 5-й Стрелковой дивизии московских рабочих.
Также отмечается, что работы по проектированию и изготовлению памятного знака планируют оплатить за счет средств госпрограммы "Культура Москвы".
А содержание памятника после его установки будет обеспечивать префектура САО.
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