Памятный знак четырем дивизиям московского ополчения установят в САО

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Памятный знак в честь четырех дивизий московского народного ополчения "второй волны" установят на севере столицы. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин.

"Памятный знак установят до 31 декабря 2019 года", − сообщили Интерфаксу в городской администрации. Уточняется, что памятник появится на 2-й Песчаной улице. Он будет посвящен подвигу воинов 2-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения, 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии, 4-й Дивизии московских рабочих и 5-й Стрелковой дивизии московских рабочих.

Также отмечается, что работы по проектированию и изготовлению памятного знака планируют оплатить за счет средств госпрограммы "Культура Москвы".

А содержание памятника после его установки будет обеспечивать префектура САО.